Медведев: всем хочется, чтобы победа в СВО была достигнута как можно скорее

"Победа будет достигнута", - подчеркнул он. "Всем нам хочется, чтобы это было как можно скорее. И этот день настанет. Мы вернем наши территории и надежно защитим наших людей, исстрадавшихся за годы геноцида и обстрелов", - добавил он.