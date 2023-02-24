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14 минут назад

Медведев: всем хочется, чтобы победа в СВО была достигнута как можно скорее

ТАССиещё 2

Россия победит в специальной военной операции, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Медведев: всем хочется, чтобы победа в СВО была достигнута как можно скорее
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В пятницу в своем Telegram-канале он напомнил, что спецоперация идет уже год.

"Победа будет достигнута", - подчеркнул он. "Всем нам хочется, чтобы это было как можно скорее. И этот день настанет. Мы вернем наши территории и надежно защитим наших людей, исстрадавшихся за годы геноцида и обстрелов", - добавил он.

Медведев ожидает, что после победы в СВО и тяжелых переговоров будет достигнуто "какое-то соглашение" без фундаментальных договоренностей.

Политика,Дмитрий Медведев,Совет безопасности РФ,
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