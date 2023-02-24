Медведев: всем хочется, чтобы победа в СВО была достигнута как можно скорее

Россия победит в специальной военной операции, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
В пятницу в своем Telegram-канале он напомнил, что спецоперация идет уже год.
"Победа будет достигнута", - подчеркнул он. "Всем нам хочется, чтобы это было как можно скорее. И этот день настанет. Мы вернем наши территории и надежно защитим наших людей, исстрадавшихся за годы геноцида и обстрелов", - добавил он.
Медведев ожидает, что после победы в СВО и тяжелых переговоров будет достигнуто "какое-то соглашение" без фундаментальных договоренностей.