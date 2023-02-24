Посольство РФ ответило на сообщения о "русских шпионах" в Австралии

Публикации австралийских СМИ о "ликвидации сети российских шпионов" являются смехотворными фантазиями. Об этом ТАСС сообщили в посольстве России в Канберре в пятницу.

Фото: РИА Новости РИА Новости

"Местные спецслужбы стараются убедить налогоплательщиков, что не зря тратят их деньги. Традиционно самый верный способ - сочинить историю, как доблестные австралийские контрразведчики ценой неимоверных усилий сорвали происки русских на континенте", - указали в дипмиссии.

Видео дня

Поводом для заявления посольства стали утверждения австралийских СМИ о том, что местной службой безопасности и разведки (ASIO) была раскрыта и ликвидирована масштабная сеть российских шпионов, выдававших себя за дипломатов.

Газета The Sydney Morning Herald сообщила со ссылкой на неназванный источник в ASIO, что "широкая и активная сеть российских шпионов действовала на территории страны не менее 18 месяцев, прежде чем была ликвидирована ASIO в 2022 году".

"Целью была вербовка австралийцев, имеющих доступ к секретной информации, и дальнейшее использование сложных технологий для кражи данных", - утверждает газета, приводя в качестве аргумента слова главы службы Майка Берджесса, который говорил о ликвидации некой шпионской сети, однако не указывал, что она была связана с Россией.

Министр внутренних дел Австралии Клэр О'Нил, комментируя заявления газеты, подчеркнула, что Россия не была названа страной, ответственной за создание шпионской сети, и указала, что "многие страны стоят за инцидентами шпионажа или вмешательства", и за каждым таким случаем спецслужбы внимательно следят. Премьер-министр страны Энтони Альбанезе, отвечая на вопрос о шпионском скандале, также отметил, что не станет комментировать "отчеты ASIO, касающиеся национальной безопасности", однако выразил уверенность в том, что служба "хорошо делает свою работу".