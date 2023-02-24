Посольство РФ ответило на сообщения о "русских шпионах" в Австралии

Публикации австралийских СМИ о "ликвидации сети российских шпионов" являются смехотворными фантазиями. Об этом ТАСС сообщили в посольстве России в Канберре в пятницу.
"Местные спецслужбы стараются убедить налогоплательщиков, что не зря тратят их деньги. Традиционно самый верный способ - сочинить историю, как доблестные австралийские контрразведчики ценой неимоверных усилий сорвали происки русских на континенте", - указали в дипмиссии.
Поводом для заявления посольства стали утверждения австралийских СМИ о том, что местной службой безопасности и разведки (ASIO) была раскрыта и ликвидирована масштабная сеть российских шпионов, выдававших себя за дипломатов.
Газета The Sydney Morning Herald сообщила со ссылкой на неназванный источник в ASIO, что "широкая и активная сеть российских шпионов действовала на территории страны не менее 18 месяцев, прежде чем была ликвидирована ASIO в 2022 году".
"Целью была вербовка австралийцев, имеющих доступ к секретной информации, и дальнейшее использование сложных технологий для кражи данных", - утверждает газета, приводя в качестве аргумента слова главы службы Майка Берджесса, который говорил о ликвидации некой шпионской сети, однако не указывал, что она была связана с Россией.
Министр внутренних дел Австралии Клэр О'Нил, комментируя заявления газеты, подчеркнула, что Россия не была названа страной, ответственной за создание шпионской сети, и указала, что "многие страны стоят за инцидентами шпионажа или вмешательства", и за каждым таким случаем спецслужбы внимательно следят. Премьер-министр страны Энтони Альбанезе, отвечая на вопрос о шпионском скандале, также отметил, что не станет комментировать "отчеты ASIO, касающиеся национальной безопасности", однако выразил уверенность в том, что служба "хорошо делает свою работу".
Ранее глава ASIO отметил, что деятельность иностранных разведслужб является главной текущей задачей для ASIO, которая имеет даже больший приоритет, чем противостояние терроризму. Он сообщил также, что Австралия придает большое значение проблеме иностранной разведактивности на фоне участия Канберры в альянсе AUKUS (трехстороннее партнерство Австралии, Великобритании и США), что требует от нее особой ответственности в защите как своих национальных секретов, так и секретов союзников.