В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 74.71EUR 79.57
Войти в почту
27 минут назад

Al Mayadeen: Путин умело ответил на вторжение Запада

Вечерняя Москва

Президент Российской Федерации Владимир Путин эффективно использовал экономические и стратегические решения для ответа на западное вторжение. Такое мнение высказал обозреватель издания Al Mayadeen Ильяс Фархат.

СМИ: Путин умело ответил на вторжение Запада
Фото: РИА НовостиРИА Новости

— Запад сделал ставку на крах российской экономики и информационную войну. Но Путин умело использовал энергоресурсы, особенно газ, для стабилизации ситуации и российского рубля. Уровень патриотизма в РФ вырос. Показатель поддержки политики российского президента стал выше, чем до начала специальной операции на Украине, — заявил он.

Журналист отметил, что Россия ранее два раза отражала вторжения Запада: со стороны Наполеона Бонапарта и Адольфа Гитлера. Оба случая закончились для них неудачей благодаря стратегическому превосходству РФ, подчеркнул Фархат.

Песков ответил на вопрос о планах Путина 24 февраля

По его словам, западная пресса скрывает «болезненный факт» о конфликте. Именно из-за поставок оружия со стороны Запада Украина пострадала больше всего.

— Вероятно, что долгожданное урегулирование произойдет в случае истощения Украины и западных стран во главе с Соединенными Штатами, но для этого нужно продолжить боевые действия, — заключил обозреватель.

Французский журнал Challenges написал, что российская экономика проявила удивительную стойкость, несмотря на то, что находится под масштабными санкциями.

Политика,Владимир Путин,
8
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий