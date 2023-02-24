СМИ: Путин умело ответил на вторжение Запада

— Запад сделал ставку на крах российской экономики и информационную войну. Но Путин умело использовал энергоресурсы, особенно газ, для стабилизации ситуации и российского рубля. Уровень патриотизма в РФ вырос. Показатель поддержки политики российского президента стал выше, чем до начала специальной операции на Украине, — заявил он.