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1 час назад

Мединский ответил на вопрос о переговорах России и Украины

Lenta.ru

Помощник президента России Владимир Мединский прокомментировал высказывания Швейцарии, что страна участвует в секретных переговорах по Украине не на самом высоком уровне. Его слова приводит РИА Новости.

Мединский ответил на вопрос о переговорах России и Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Мединский ответил на вопрос о переговорах России и Украины и опроверг работу дипломатов и представителей администрации по этому вопросу.

«Насколько мне известно, российские дипломаты, представители администрации и правительства ни высокого, ни какого-либо иного уровня никакие переговоры не ведут», — подчеркнул он.

Ранее глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что в стране идут переговоры по ситуации на Украине. Он подчеркнул, что диалог проходит в обстановке «максимальной осмотрительности». Министр добавил, что что Швейцария по-прежнему предлагает свои «добрые услуги» для поиска решения кризиса.

Политика,Иньяцио Кассис,Владимир Мединский,
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