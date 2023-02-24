Помощник президента России Владимир Мединский прокомментировал высказывания Швейцарии, что страна участвует в секретных переговорах по Украине не на самом высоком уровне. Его слова приводит РИА Новости.

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Мединский ответил на вопрос о переговорах России и Украины и опроверг работу дипломатов и представителей администрации по этому вопросу.

«Насколько мне известно, российские дипломаты, представители администрации и правительства ни высокого, ни какого-либо иного уровня никакие переговоры не ведут», — подчеркнул он.