В Минобороны РФ сообщили о подготовке Киева ко вторжению в Приднестровье

Вооруженные силы Украины готовятся к вторжению в Приднестровскую Молдавскую Республику. Об этом пишет Министерство обороны Российской Федерации в своем Telegram-канале.
По их данным, Украина таким образом планирует ответить на наступление российских войск с территории Приднестровья. Ведомство при этом утверждает, что информация о движении российских сил в этом направлении не соответствует действительности.
Министерство обороны РФ фиксирует значительное скопление военной техники и личного состава украинских подразделений неподалеку от границы Украины и Приднестровской Молдавской Республики. Там же заметили развертывание артиллерии на огневых позициях и наращивание полетов украинских беспилотных летательных аппаратов.
Военное ведомство пишет, что реализация вторжения войск Украины «несет прямую угрозу российскому миротворческому контингенту». Министерство обороны РФ также заверило, что ВС РФ «адекватно отреагируют на готовящуюся провокацию».