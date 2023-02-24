В Минобороны РФ сообщили о подготовке Киева ко вторжению в Приднестровье

Вооруженные силы Украины готовятся к вторжению в Приднестровскую Молдавскую Республику. Об этом пишет Министерство обороны Российской Федерации в своем Telegram-канале.

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По их данным, Украина таким образом планирует ответить на наступление российских войск с территории Приднестровья. Ведомство при этом утверждает, что информация о движении российских сил в этом направлении не соответствует действительности.

Министерство обороны РФ фиксирует значительное скопление военной техники и личного состава украинских подразделений неподалеку от границы Украины и Приднестровской Молдавской Республики. Там же заметили развертывание артиллерии на огневых позициях и наращивание полетов украинских беспилотных летательных аппаратов.