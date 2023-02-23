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10 минут назад

Европу назвали колоссом на глиняных ногах

Lenta.ruиещё 1

Постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза заявил, что без российских энергоресурсов Европа стала «колоссом на глиняных ногах». Его слова приводит РИА Новости.

Европу назвали колоссом на глиняных ногах
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Небензя напомнил, что Евросоюз создавался как экономическая, а не политическая организация, поскольку «в экономике всегда была сила и притягательность Европы». По его словам, за год разрыва отношений с Россией ВВП ЕС сохраняется возле нулевой отметки, в отличие от быстро растущих показателей инфляции.

«Радуясь, что соскочил с российской "газовой иглы", Евросоюз подсел на тяжелый наркотик — дорогой американский сжиженный природный газ», — отметил постпред.

Небензя добавил, что для поддержки экономики ЕС в энергетической области в 2022 году было направлено 710 миллиардов евро. По его мнению, либеральные рыночные экономики Европы функционируют благодаря государственным субсидиям и дотациям.

«А ведь процветание и экономическая мощь Европы базировалась прежде всего на российских дешевых энергоносителях. Как только они ушли, Европа стала экономическим "колоссом на глиняных ногах" и энергоемкие производства потянулись за океан к радости "старшего брата"», — заключил Небензя.

Политика,Василий Небензя,ООН,ЕС,
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