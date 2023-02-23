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1 час назад

Небензя: ЕС "проглотил" подрыв "Северных потоков", чтобы не вызвать недовольство США

ТАССиещё 3

Евросоюз "проглотил" подрыв своим ближайшим союзником "Северных потоков", пытается замести факты под ковер, чтобы не вызвать недовольство США.

Небензя заявил о «проглотившем» подрыв «Северных потоков» Евросоюзе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом заявил в четверг постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

"Очевидно одно: такой импотенции в экономической сфере, такого раболепия перед США в истории Европы еще никогда не было. Дело дошло до того, что в Брюсселе беззвучно проглотили подрыв своим ближайшим союзником магистрального газопровода, оплаченного в том числе европейским инвесторами, - отметил дипломат. - Сейчас пытаются замести все неудобные факты под ковер, дабы не вызвать недовольство Вашингтона".

Политика,Василий Небензя,ООН,ЕС,
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