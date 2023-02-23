Небензя заявил о «проглотившем» подрыв «Северных потоков» Евросоюзе

Евросоюз "проглотил" подрыв своим ближайшим союзником "Северных потоков", пытается замести факты под ковер, чтобы не вызвать недовольство США.
Об этом заявил в четверг постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации.
"Очевидно одно: такой импотенции в экономической сфере, такого раболепия перед США в истории Европы еще никогда не было. Дело дошло до того, что в Брюсселе беззвучно проглотили подрыв своим ближайшим союзником магистрального газопровода, оплаченного в том числе европейским инвесторами, - отметил дипломат. - Сейчас пытаются замести все неудобные факты под ковер, дабы не вызвать недовольство Вашингтона".