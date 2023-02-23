Небензя заявил о «проглотившем» подрыв «Северных потоков» Евросоюзе

"Очевидно одно: такой импотенции в экономической сфере, такого раболепия перед США в истории Европы еще никогда не было. Дело дошло до того, что в Брюсселе беззвучно проглотили подрыв своим ближайшим союзником магистрального газопровода, оплаченного в том числе европейским инвесторами, - отметил дипломат. - Сейчас пытаются замести все неудобные факты под ковер, дабы не вызвать недовольство Вашингтона".