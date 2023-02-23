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9 минут назад

Небензя: в ЕС обсуждают, как расчленить и уничтожить Россию

Газета.Ruиещё 1

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что в Евросоюзе обсуждают, как получше расчленить и уничтожить Россию, передает ТАСС.

Небензя: в ЕС обсуждают, как расчленить и уничтожить Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он подчеркнул, что все заявления европейского сообщества о «добрососедстве» с РФ оказались баснями для прикрытия борьбы с Москвой руками Киева.

Дипломат подчеркнул, что отношений России и Евросоюза по сути не осталось.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что западные страны хотят «расчленить слишком самостоятельную» Россию и уже не скрывают своих намерений.

Политика,Василий Небензя,Сергей Лавров,ООН,ЕС,
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