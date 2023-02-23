Небензя: в ЕС обсуждают, как расчленить и уничтожить Россию

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что в Евросоюзе обсуждают, как получше расчленить и уничтожить Россию, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что все заявления европейского сообщества о «добрососедстве» с РФ оказались баснями для прикрытия борьбы с Москвой руками Киева.
Дипломат подчеркнул, что отношений России и Евросоюза по сути не осталось.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что западные страны хотят «расчленить слишком самостоятельную» Россию и уже не скрывают своих намерений.