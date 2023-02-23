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49 минут назад

Захарова назвала «страшным сном Бандеры» акцию у посольства России в Лондоне

Lenta.ru

Пресс-секретарь МИД Мария Захарова высмеяла акцию украинских активистов перед российским посольством в Лондоне. Своей реакцией она поделилась в Telegram-канале.

Захарова прокомментировала акцию у посольства России в Лондоне
Фото: 

Захарова опубликовала видео, на котором активисты раскрашивают улицу напротив посольства России в Лондоне в сине-желтые цвета.

«Вот на такую бездарную психоделику пошли сотни миллионов в разных валютах», — отметила Захарова.

Официальный представитель МИД также назвала случившееся «страшным сном Бандеры».

«Российские дипломаты в Лондоне будут топтать национальный флаг Украины, который им для этого постелили его последователи», — добавила Захарова.

22 февраля Мария Захарова прокомментировала визит президента США Джо Байдена на Украину. «И криминалисты, и психологи говорят схожие вещи: преступника всегда тянет на место преступления», — заявила пресс-секретарь МИД, назвав произошедшее «дурной постановкой захолустного театра».

Политика,Мария Захарова,Джозеф Байден,
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