Толстой призвал оскорбляющих Россию членов ПА ОБСЕ покинуть зал

Глава российской делегации в ПА ОБСЕ Петр Толстой заявил, что она по праву принимает участие в зимней сессии организации. Он подчеркнул, что несогласные с этим могут отказаться от участия в мероприятиях, пишет ТАСС.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Отмечается, что 23 февраля, в четверг, в Вене открылась зимняя сессия ассамблеи. Во время заседания ряд делегатов из стран Балтии позволил себе резкие антироссийские выпады. Некоторые из них опустились до грубых, непарламентских выражений.

Толстой подчеркнул, что делегация России пребывает в зале на законных основаниях. Он добавил, что россияне не потерпят прямых оскорблений в адрес державы, президента, не позволят врагам высказываться в таком стиле.

Политик предложил тем, кто все же желает продолжать свои высказывания, покинуть зал вместе с символикой, которую они демонстрировали на заседании.

Уточняется, что часть делегатов после слов Толстого покинула зал.

Позднее глава делегации прокомментировал инцидент в своем Telegram-канале. Толстой пояснил, что ОБСЕ осталась одной из немногих международных площадок, на которых Москва пытается донести «правду до обезумевших европейцев».