В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+19° в 
USD 74.71EUR 79.57
Войти в почту
17 минут назад

Петр Толстой призвал оскорбляющих Россию членов ПА ОБСЕ покинуть заседание

Елена Прошина

Глава российской делегации в ПА ОБСЕ Петр Толстой заявил, что она по праву принимает участие в зимней сессии организации. Он подчеркнул, что несогласные с этим могут отказаться от участия в мероприятиях, пишет ТАСС.

Толстой призвал оскорбляющих Россию членов ПА ОБСЕ покинуть зал
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что 23 февраля, в четверг, в Вене открылась зимняя сессия ассамблеи. Во время заседания ряд делегатов из стран Балтии позволил себе резкие антироссийские выпады. Некоторые из них опустились до грубых, непарламентских выражений.

Толстой подчеркнул, что делегация России пребывает в зале на законных основаниях. Он добавил, что россияне не потерпят прямых оскорблений в адрес державы, президента, не позволят врагам высказываться в таком стиле.

Совет Федерации поддержал выход России из ряда договоров Совета Европы

Политик предложил тем, кто все же желает продолжать свои высказывания, покинуть зал вместе с символикой, которую они демонстрировали на заседании.

Уточняется, что часть делегатов после слов Толстого покинула зал.

Позднее глава делегации прокомментировал инцидент в своем Telegram-канале. Толстой пояснил, что ОБСЕ осталась одной из немногих международных площадок, на которых Москва пытается донести «правду до обезумевших европейцев».

Ранее сообщалось, что власти Австрии отказались исключить Россию из списка участников зимней сессии.

Политика,Петр Толстой,Совет Европы,Совет Федерации,ОБСЕ,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий