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47 минут назад

Нарусова проголосовала против денонсации Конвенции СЕ об ответственности за коррупцию

ТАСС

Сенатор Людмила Нарусова единственная проголосовала против одобрения закона о денонсации Российской Федерацией Конвенции Совета Европы (СЕ) об уголовной ответственности за коррупцию.

Нарусова проголосовала против денонсации Конвенции СЕ по коррупции
Фото: ТАССТАСС

Это следует из таблицы с результатами открытого голосования по вопросу, размещенной на сайте верхней палаты парламента. Согласно результатам голосования, "за" высказались 156 сенаторов, "против" - один, воздержавшихся не было. При этом 21 сенатор не голосовал по этому вопросу.

Совет Федерации одобрил денонсацию конвенции на пленарном заседании в среду. Документ был подписан 27 января 1999 года в Страсбурге. Россия ратифицировала его в июле 2006 года. 9 января 2023 года президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о денонсации конвенции, депутаты приняли его 15 февраля.

Как пояснил ТАСС вице-спикер Совфеда Константин Косачев, выйти из конвенции Россию вынудили политические решения Совета Европы, который лишил РФ полноправного членства в Группе государств против коррупции (GRECO). Соответствующая резолюция была принята Комитетом министров СЕ 23 марта 2022 года. Тогда Россия была лишена права участия в обсуждении или принятии докладов, а также права голоса. При этом сохранилось право GRECO проводить мониторинг выполнения Российской Федерацией обязательств, вытекающих из конвенции. В РФ сочли такие условия и дискриминационные подходы неприемлемыми.

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Как подчеркнул Косачев, несмотря на решение о денонсации конвенции, Россия не отказывается от международных обязательств по борьбе с коррупцией. Политик напомнил, что РФ не только одна из первых подписала конвенцию в 1999 году, но и активно участвовала в ее разработке. Кроме того, он подчеркнул, что в России продолжает действовать антикоррупционное законодательство, "в которое была имплементирована и Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию".

Политика,Людмила Нарусова,Константин Косачев,Владимир Путин,Совет Европы,Совет Федерации,Госдума,
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