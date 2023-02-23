Нарусова проголосовала против денонсации Конвенции СЕ по коррупции

Сенатор Людмила Нарусова единственная проголосовала против одобрения закона о денонсации Российской Федерацией Конвенции Совета Европы (СЕ) об уголовной ответственности за коррупцию.

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Это следует из таблицы с результатами открытого голосования по вопросу, размещенной на сайте верхней палаты парламента. Согласно результатам голосования, "за" высказались 156 сенаторов, "против" - один, воздержавшихся не было. При этом 21 сенатор не голосовал по этому вопросу.

Совет Федерации одобрил денонсацию конвенции на пленарном заседании в среду. Документ был подписан 27 января 1999 года в Страсбурге. Россия ратифицировала его в июле 2006 года. 9 января 2023 года президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о денонсации конвенции, депутаты приняли его 15 февраля.

Как пояснил ТАСС вице-спикер Совфеда Константин Косачев, выйти из конвенции Россию вынудили политические решения Совета Европы, который лишил РФ полноправного членства в Группе государств против коррупции (GRECO). Соответствующая резолюция была принята Комитетом министров СЕ 23 марта 2022 года. Тогда Россия была лишена права участия в обсуждении или принятии докладов, а также права голоса. При этом сохранилось право GRECO проводить мониторинг выполнения Российской Федерацией обязательств, вытекающих из конвенции. В РФ сочли такие условия и дискриминационные подходы неприемлемыми.