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24 минуты назад

Президент России Путин поздравил министра обороны Шойгу с Днем защитника Отечества

Газета.Ru

Президент России Владимир Путин поздравил с Днем защитника Отечества министра обороны страны Сергея Шойгу, передает РИА Новости.

«Сергей Кужугетович, с праздником!» — сказал российский лидер в момент, когда возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.

На церемонии присутствовал и Шойгу.

Прах неизвестного советского солдата, погибшего в годы Великой Отечественной войны, был перенесен из братской могилы в Московской области и торжественно перезахоронен в Александровском саду в 1966 году. В 1997 году на этом месте появился мемориал с вечным огнем, позднее — стела с названиями городов-героев.

День защитника Отечества был установлен в Российской Федерации в 1992 году в честь годовщины появления Красной Армии, до 1993 этот праздник назывался «Днем Советской Армии и Военно-морского флота».

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Ранее сообщалось, что президент Путин поздравил с Днем защитника Отечества ветеранов Великой Отечественной войны и участников спецоперации России на Украине.

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