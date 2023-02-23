«Сергей Кужугетович, с праздником!» — сказал российский лидер в момент, когда возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.

Прах неизвестного советского солдата, погибшего в годы Великой Отечественной войны, был перенесен из братской могилы в Московской области и торжественно перезахоронен в Александровском саду в 1966 году. В 1997 году на этом месте появился мемориал с вечным огнем, позднее — стела с названиями городов-героев.