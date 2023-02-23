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52 минуты назад

Путин назвал заботу о защитниках страны святой обязанностю государства

ТАССиещё 3

Создаваемый государством фонд по поддержке семей погибших участников и ветеранов специальной военной операции (СВО) будет напрямую подчинен правительству РФ. Об этом сообщил в четверг президент РФ Владимир Путин в разговоре с участниками церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного солдата.

"Мы его [фонд] впишем в государственную структуру. Он и так будет государственным. Мы должны посоветоваться с депутатами, министерством обороны, впишем его и подчиним напрямую правительству", - сказал Путин. "Это должна быть такая мощная, хорошая структура", - подчеркнул президент.

Говоря о решении создать Фонд поддержки участников СВО, Путин отметил, что оно "естественное". Президент также подчеркнул, что самое главное заключается в том, что "за каждым человеком, за каждой семьей должен быть закреплен отдельный социальный работник, который будет в индивидуальном порядке с людьми работать".

"Во всяком случае, я на это очень рассчитываю. Обязательно добьемся, чтобы этот механизм функционировал так, как нужно, чтобы людям помогал. Потом как следующий шаг впишем его в работу со всеми категориями людей, которые [поддержку] заслуживают и которыми государство занимается", - добавил российский лидер.

Президент сделал акцент на том, что забота о защитниках России является святой обязанностью государства.

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"Это вообще святая обязанность государства - позаботиться о тех, кто защищает страну", - сказал он.

Политика,Видео,Владимир Путин,Правительство РФ,
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