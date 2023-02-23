"Во всяком случае, я на это очень рассчитываю. Обязательно добьемся, чтобы этот механизм функционировал так, как нужно, чтобы людям помогал. Потом как следующий шаг впишем его в работу со всеми категориями людей, которые [поддержку] заслуживают и которыми государство занимается", - добавил российский лидер.