Создаваемый государством фонд по поддержке семей погибших участников и ветеранов специальной военной операции (СВО) будет напрямую подчинен правительству РФ. Об этом сообщил в четверг президент РФ Владимир Путин в разговоре с участниками церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного солдата.
"Мы его [фонд] впишем в государственную структуру. Он и так будет государственным. Мы должны посоветоваться с депутатами, министерством обороны, впишем его и подчиним напрямую правительству", - сказал Путин. "Это должна быть такая мощная, хорошая структура", - подчеркнул президент.
Говоря о решении создать Фонд поддержки участников СВО, Путин отметил, что оно "естественное". Президент также подчеркнул, что самое главное заключается в том, что "за каждым человеком, за каждой семьей должен быть закреплен отдельный социальный работник, который будет в индивидуальном порядке с людьми работать".
"Во всяком случае, я на это очень рассчитываю. Обязательно добьемся, чтобы этот механизм функционировал так, как нужно, чтобы людям помогал. Потом как следующий шаг впишем его в работу со всеми категориями людей, которые [поддержку] заслуживают и которыми государство занимается", - добавил российский лидер.
Президент сделал акцент на том, что забота о защитниках России является святой обязанностью государства.
"Это вообще святая обязанность государства - позаботиться о тех, кто защищает страну", - сказал он.