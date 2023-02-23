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3 минуты назад

Путин назвал святую обязанность государства

Lenta.ruиещё 3

Президент России Владимир Путин назвал заботу о защитниках страны святой обязанностью государства. Слова главы государства в четверг, 23 февраля, приводит ТАСС.

Путин назвал святую обязанность государства
Фото: 

«Это вообще святая обязанность государства — позаботиться о тех, кто защищает страну», — заявил он в ходе беседы с участниками церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата.

Российский лидер возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены ранее 23 февраля. Таким образом он в День защитника Отечества почтил память павших воинов.

В своем поздравлении граждан глава государства отметил, что этот всенародный праздник символизирует героическую историю российской армии и флота, нерушимую связь всех поколений защитников отчизны. Путин также поблагодарил ветеранов, разгромивших нацизм и отстоявших свободу и независимость родины.

Ранее российский президент также говорил, что поддержка участников специальной военной операции является святой обязанностью властей. Путин отметил, что, помогая военнослужащим, нужно «подумать о каждом».

Политика,Владимир Путин,
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