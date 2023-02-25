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23 минуты назад

Медведев назвал цель Запада

Lenta.ruиещё 2

Запад хочет одолеть Россию чужими руками и лишь продлевает «агонию Украины». Такую цель политики западных стран назвал зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в статье для журнала «Национальная оборона».

Медведев назвал цель Запада
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Медведева, такая цель для западных стран оправдывает для них любые расходы и поэтому для них не имеют значения страдания украинцев и европейцев от конфликта.

«А на рядовых украинских (как, впрочем, и европейских) граждан, более других страдающих от этого конфликта, ему плевать с высокой колокольни», — высказался зампред российского Совбеза.

Он также отметил, что США помогают украинским лидерам вооружениями, чтобы продлевать агонию так называемого «киевского режима» и тем самым преследуя цель «измотать и ослабить Россию – своего давнего и важнейшего геополитического противника».

Политика,Дмитрий Медведев,Совет безопасности РФ,
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