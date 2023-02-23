Медведев рассказал, что требуется от каждого гражданина России

«Самоотверженное служение Родине, верность долгу и чести, стремление отстаивать её безопасность и независимость наперекор любым угрозам — главное, что наше время требует от каждого гражданина России... Слова особой благодарности тем, кто стойко и мужественно сражается на передовой», — написал он в Telegram.