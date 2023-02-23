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20 минут назад

WP: попытки Запада изолировать Россию после начала СВО потерпели провал

Газета.Ruиещё 1

Попытки государств Запада изолировать Россию во многом потерпели крах. Об этом пишет Washington Post.

В статье говорится, что «мир далек от единства» в вопросах, поднятых специальной военной операцией России на Украине. По мнению журналистов, конфликт продемонстрировал, что есть глобальный раскол и пределы влияния США на стремительно меняющийся миропорядок.

В публикации отмечается, что существует множество свидетельств того, что усилия по изоляции президента России Владимира Путина провалились, в частности среди союзников Москвы — Китая и Ирана.

Также газета обратила внимание на заявления, звучащие в Индии, — об увеличении объема торговли с Российской Федерацией, а также напомнила, что министр иностранных дел России Сергей Лавров за последние шесть недель был принят в девяти странах Африки, включая ЮАР, и Ближнего Востока.

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Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что планы Запада по окружению России санитарным кордоном потерпели фиаско.

Политика,Видео,Сергей Лавров,Владимир Путин,
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