Попытки государств Запада изолировать Россию во многом потерпели крах. Об этом пишет Washington Post.

В статье говорится, что «мир далек от единства» в вопросах, поднятых специальной военной операцией России на Украине. По мнению журналистов, конфликт продемонстрировал, что есть глобальный раскол и пределы влияния США на стремительно меняющийся миропорядок.

В публикации отмечается, что существует множество свидетельств того, что усилия по изоляции президента России Владимира Путина провалились, в частности среди союзников Москвы — Китая и Ирана.

Также газета обратила внимание на заявления, звучащие в Индии, — об увеличении объема торговли с Российской Федерацией, а также напомнила, что министр иностранных дел России Сергей Лавров за последние шесть недель был принят в девяти странах Африки, включая ЮАР, и Ближнего Востока.