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МИД РФ призвал страны СНГ в Центральной Азии к осторожности в диалоге с Западом

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Россия призывает входящие в СНГ страны Центральной Азии проявлять максимальную осторожность при выстраивании взаимодействия с Западом. Об этом заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

МИД РФ обратилось к странам СНГ с призывом по поводу Запада
© ТАСС

"Мы и наши центральноазиатские друзья помним, чем оборачиваются американские "добрые услуги". Чем закончилась, к примеру, недавняя афганская эпопея США? Ничем, кроме хаоса и руин. В современном все более стремящемся к многополярности мире уже нет места демократизаторским экспериментам Вашингтона, которые в "лучшем" случае заканчиваются цветными революциями", - сказал он.

"В этой ситуации призываем наших центральноазиатских партнеров к максимальной осторожности при выстраивании взаимодействия с западными странами", - отметил дипломат, отвечая на вопрос о взаимодействии входящих в СНГ стран Центральной Азии с США.

"Убеждены, что стабильность и безопасность [стран] Центральной Азии и СНГ в целом - в первую очередь задача наших государств, а не внерегиональных игроков, преследующих, как отмечено выше, сомнительные цели, - указал Галузин. - Для ее успешного решения у нас есть все инструменты - СНГ, ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности - прим. ТАСС), профильные двусторонние договоренности".

"В этом контексте не могу не вспомнить казахстанские события января прошлого года, когда быстрые и профессиональные действия миротворцев ОДКБ при решающей роли России позволили законному правительству Казахстана в кратчайшие сроки восстановить конституционный порядок, что стало лучшим доказательством эффективности Организации Договора о коллективной безопасности", - указал дипломат.

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