МИД РФ обратилось к странам СНГ с призывом по поводу Запада

"Мы и наши центральноазиатские друзья помним, чем оборачиваются американские "добрые услуги". Чем закончилась, к примеру, недавняя афганская эпопея США? Ничем, кроме хаоса и руин. В современном все более стремящемся к многополярности мире уже нет места демократизаторским экспериментам Вашингтона, которые в "лучшем" случае заканчиваются цветными революциями", - сказал он.