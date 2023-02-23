Посол объяснил, что готова обсуждать Россия на переговорах с Киевом

Москва в случае переговоров с Киевом готова обсуждать отказ от идеи запрета всего русского на Украине, а также безопасность для самой России, сообщил британской радиостанции LBC российский посол в Великобритании Андрей Келин.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По его словам, российские власти настаивают на нормальном обращении с русскими людьми. Потому украинские власти должны отказаться от идей запрета всего русского, в том числе российской культуры и «выдавливания» русских с Украины. Кроме того, по словам дипломата, с украинской территории никогда не должна исходить угроза.

Посол указал, что в настоящее время Украина полностью отказывается от мирных переговоров. Говоря о возможности создания режима под международным контролем в Донбассе, Келин заявил, что подобный режим Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе потерпел неудачу, так как работал в одном направлении, представляя интересы Запада.