Устроившим теракты на газопроводах «Северный поток» придется ответить в любом случае, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление на чрезвычайной специальной сессии Генассамблеи ООН постоянного представителя России при международной организации Василия Небензи.

Он указал, что косвенная вовлеченность западных стран в конфликт вокруг Украины все больше перерастает в прямую. По словам дипломата, последствия этого становятся заметными повсюду — от продовольственного и энергетического кризиса, до подрывов «Северных потоков».

Взрывы на трубопроводах произошли 26 сентября 2022 года. Власти ФРГ, Дании и Швеции не исключили, что произошла спланированная диверсия. При этом Москву долгое время не допускали к расследованию терактов. По словам российского лидера Владимира Путина, произошедшее - акт международного терроризма, к которому причастны англосаксы. Компенсации за повреждения оцениваются в 17 млрд евро.