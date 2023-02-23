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34 минуты назад

Путин уделил повышенное внимание укреплению ядерной триады

Елена Прошина

Москва и дальше будет уделять повышенное внимание укреплению своей ядерной триады, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы государства Владимир Путин в обращении по случаю Дня защитника Отечества.

Путин уделил повышенное внимание укреплению ядерной триады
Фото: ТАССТАСС

«Повышенное внимание, как и раньше, уделим укреплению ядерной триады», — заявил он.

Также, по словам главы государства, власти будут, как и прежде, уделять приоритетное внимание укреплению обороноспособности страны, так как современные эффективные армия и флот являются гарантией безопасности и суверенитета России.

Как отметил российский лидер, сегодня доля современных вооружений и техники в морских стратегических ядерных силах достигнет 100% после принятия в Военно-морской флот РФ атомного подводного крейсера «Император Александр III». В заявлении отмечается, что еще три подобных крейсера пополнят ВМФ в ближайшие годы.

Также в поздравлении Путин отметил, что российские военнослужащие, принимающие участие в специальной военной операции, героически и мужественно сражаются с неонацизмом на Украине. Они защищают россиян на исторических территориях.

Политика,Владимир Путин,
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