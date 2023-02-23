Путин уделил повышенное внимание укреплению ядерной триады

Москва и дальше будет уделять повышенное внимание укреплению своей ядерной триады, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы государства Владимир Путин в обращении по случаю Дня защитника Отечества.

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«Повышенное внимание, как и раньше, уделим укреплению ядерной триады», — заявил он.

Также, по словам главы государства, власти будут, как и прежде, уделять приоритетное внимание укреплению обороноспособности страны, так как современные эффективные армия и флот являются гарантией безопасности и суверенитета России.

Как отметил российский лидер, сегодня доля современных вооружений и техники в морских стратегических ядерных силах достигнет 100% после принятия в Военно-морской флот РФ атомного подводного крейсера «Император Александр III». В заявлении отмечается, что еще три подобных крейсера пополнят ВМФ в ближайшие годы.