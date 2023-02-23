Небензя счел проект западной резолюции в ГА ООН по Украине антироссийским

Проект западной резолюции в Генеральной Ассамблее (ГА) ООН по Украине остается антироссийским и вредоносным. Об этом заявил в среду постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на спецсессии Генеральной Ассамблеи всемирной организации по Украине.
По словам российского постпреда, за последний год "западному лагерю стало гораздо сложнее мобилизовывать страны - члены ООН в поддержку своего крестового похода против России". "Об этом свидетельствует и выносимый на голосование выхолощенный проект резолюции, который тем не менее остается антироссийским и вредоносным", - указал Небензя. Он подчеркнул, что "шансы получить поддержку чего-то более субстантивного в условиях лучшей информированности стран-членов гораздо меньше".