Небензя счел проект западной резолюции в ГА ООН по Украине антироссийским

Проект западной резолюции в Генеральной Ассамблее (ГА) ООН по Украине остается антироссийским и вредоносным. Об этом заявил в среду постоянный представитель России при ООН Василий Небензя , выступая на спецсессии Генеральной Ассамблеи всемирной организации по Украине.

По словам российского постпреда, за последний год "западному лагерю стало гораздо сложнее мобилизовывать страны - члены ООН в поддержку своего крестового похода против России". "Об этом свидетельствует и выносимый на голосование выхолощенный проект резолюции, который тем не менее остается антироссийским и вредоносным", - указал Небензя. Он подчеркнул, что "шансы получить поддержку чего-то более субстантивного в условиях лучшей информированности стран-членов гораздо меньше".