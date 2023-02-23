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20 минут назад

Небензя заявил, что проект западной резолюции в ГА ООН по Украине остается антироссийским

ТАСС

Проект западной резолюции в Генеральной Ассамблее (ГА) ООН по Украине остается антироссийским и вредоносным. Об этом заявил в среду постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на спецсессии Генеральной Ассамблеи всемирной организации по Украине.

Небензя счел проект западной резолюции в ГА ООН по Украине антироссийским
Фото: 

По словам российского постпреда, за последний год "западному лагерю стало гораздо сложнее мобилизовывать страны - члены ООН в поддержку своего крестового похода против России". "Об этом свидетельствует и выносимый на голосование выхолощенный проект резолюции, который тем не менее остается антироссийским и вредоносным", - указал Небензя. Он подчеркнул, что "шансы получить поддержку чего-то более субстантивного в условиях лучшей информированности стран-членов гораздо меньше".

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