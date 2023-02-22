В России ответили на «формулу мира» Зеленского

«Последняя из них — десять пунктов "формулы мира". Все они абсолютно оторваны от реалий. Нам предлагают сложить оружие, уйти из Крыма, Донбасса и Приазовья, выплатить репарации и пойти под трибунал. Разумеется, на таких условиях разговор невозможен», — добавила она.