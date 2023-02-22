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25 минут назад

Захарова: мир между РФ и Украиной на условиях Зеленского невозможен

Вероника Полынина

Мир между Москвой и Киевом на условиях президента Украины Владимира Зеленского, которые он озвучил в рамках своей «формулы мира», невозможен. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В России ответили на «формулу мира» Зеленского
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Она напомнила, что 30 сентября 2022 года Зеленский подписал указ о запрете переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и настроился на «войну до победного конца». При этом он одновременно начал выставлять России «ультиматумы», которые представляет в качестве «мирных инициатив», отметила Захарова.

«Последняя из них — десять пунктов "формулы мира". Все они абсолютно оторваны от реалий. Нам предлагают сложить оружие, уйти из Крыма, Донбасса и Приазовья, выплатить репарации и пойти под трибунал. Разумеется, на таких условиях разговор невозможен», — добавила она.

По мнению официального представителя МИД РФ, чтобы заключить мир «нужна политическая воля Запада и его киевских подопечных». Однако пока Вашингтон хочет «продолжать войну с Россией до последнего украинца с целью ослабить, а затем сфокусироваться на сдерживании Китая», поэтому любые миротворческие идеи и схемы бесполезны, подчеркнула она.

Политика,Владимир Зеленский,Мария Захарова,Владимир Путин,МИД России,
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