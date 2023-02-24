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48 минут назад

Пригожин в ответе губернатору Свердловской области вспомнил Сталина

Lenta.ruиещё 6

Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин ответил на критику со стороны губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, заявившего, что тот «сует нос» в региональное управление. Комментарий Пригожина публикует его пресс-служба.

Пригожин в ответе губернатору Свердловской области вспомнил Сталина
Фото: ТАССТАСС

Ранее Куйвашев, реагируя на высказывания главы «Вагнера», указал, что каждый должен заниматься своим делом.

«Если каждый бизнесмен, который зарабатывает на школьном питании, будет пытаться управлять страной, мы далеко не уедем», — счел он, отсылая к кейтеринговому бизнесу, которым владеет Пригожин.

Отвечая на эти слова основатель ЧВК «Вагнер» вспомнил Иосифа Сталина.

«Во время войны 1941-1945 гг, которая повторяется сейчас, Сталин таких, как ты и [губернатор Санкт-Петербурга Александр] Беглов, попросту расстреливал. Думаю, скоро мы снова к этому придем. Уверен, что не за горами время, когда народ дойдет до точки кипения и поднимет на вилы тебя и таких, как ты», — сказал он.

Пригожин добавил, что перестал быть предпринимателем в день начала спецоперации на Украине. С этого дня он посвятил себя управлению ЧВК «Вагнер», в то время как глава Свердловской области «остался сидеть в теплом кабинете».

Слова Куйвашева последовали в ответ на заявление Пригожина от 22 февраля. Тогда основатель ЧВК «Вагнер» сказал, что некоторые регионы России «откровенно гадят» — например, в Свердловской области власти отказываются хоронить участников спецоперации с почестями.

Политика,Евгений Пригожин,Евгений Куйвашев,
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