Пригожин в ответе губернатору Свердловской области вспомнил Сталина

«Во время войны 1941-1945 гг, которая повторяется сейчас, Сталин таких, как ты и [губернатор Санкт-Петербурга Александр] Беглов, попросту расстреливал. Думаю, скоро мы снова к этому придем. Уверен, что не за горами время, когда народ дойдет до точки кипения и поднимет на вилы тебя и таких, как ты», — сказал он.