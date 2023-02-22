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53 минуты назад

В МИД России заявили о неизменности подхода Москвы к применению ядерного оружия

Lenta.ru

Замглавы МИД России Сергей Рябков в эфире программы «60 минут» заявил, что приостановка участия страны в Договоре о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) не меняет подходов Москвы к условиям применения ядерного оружия.

В МИД России озвучили подход Москвы к применению ядерного оружия
Фото: ТАССТАСС

«Приостановка ДСНВ сама по себе не меняет ничего в нашем отношении к тому, каким образом, в каких гипотетических ситуациях может быть применено ядерное оружие. Прямой увязки здесь нет», — подчеркнул он.

21 февраля президент России Владимир Путин заявил о приостановке участия Москвы в ДСНВ. По его словам, страна не выходит из договора, а именно приостанавливает участие в нем. На следующий день Совет Федерации единогласно одобрил соответствующий закон.

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Президент США Джо Байден, реагируя на жест Москвы, заявил, что решение России является большой ошибкой.

Политика,Сергей Рябков,Джозеф Байден,Владимир Путин,МИД России,Совет Федерации,
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