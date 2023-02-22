Путин заявил об идущем бое на исторических рубежах России

В настоящее время на исторических рубежах России ведётся бой «за наших людей», заявил Владимир Путин. По словам президента, российские военные сражаются героически, мужественно, храбро, и их поддерживает вся страна. Глава государства также отметил, что при защите интересов людей, культуры, языка и территории РФ «весь народ является защитником Отечества».

Фото: kremlin.ru kremlin.ru

На исторических рубежах России прямо сейчас ведётся бой. Об этом заявил Владимир Путин на митинг-концерте «Слава защитникам Отечества» в честь участников специальной военной операции.

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«Мы здесь с вами собрались на, по сути, праздничное мероприятие, но я знаю — сейчас только слушал высшее военное руководство страны — о том, что прямо сейчас идёт бой на наших исторических рубежах за наших людей. Его ведут такие же мужественные бойцы, которые и здесь стоят сейчас рядом с нами. Они сражаются героически, мужественно, храбро. Мы гордимся ими — гордимся, и в их честь — трижды «ура». Они должны услышать наше приветствие», — сказал Путин.

Глава государства отметил, что участников СВО поддерживает вся страна.

«Это и медработники, которые помогают нашим бойцам вставать на ноги, это и врачи, и медсёстры, и нянечки, это, конечно же, и работники оборонных предприятий, транспортного сектора, все, кто это делает. Дорогие друзья, это и вы все вместе, которые пришли сегодня поддержать наших бойцов. Спасибо! Это даже дети, которые пишут свои письма в поддержку наших бойцов», — пояснил президент.

Он также указал, что при защите интересов людей, культуры, языка и территории России «весь наш народ является защитником Отечества».

«Недаром одна из самых известных молитв начинается со слов «Отче наш»: «отче» — отец, и в этом есть что-то очень близкое каждому человеку. Мы ведь говорим тоже и «Родина-мать». Речь идёт о семье, речь идёт о чём-то огромном, мощном и в то же время близком сердцу каждого человека: это и Родина, и семья. А по большому счёту и Родина — это семья: в нашем сердце это одно и то же», — заметил российский лидер.

Владимир Путин также напомнил, что концерт проходит в преддверии Дня защитника Отечества. По его словам, в этих словах «есть что-то мощное, огромное, мистическое и святое».

«Когда мы вместе, нам нет равных. За единство российского народа! Ура!» — заключил президент, завершая своё выступление.

Накануне Владимир Путин в ходе послания Федеральному посланию также затронул тему СВО и вхождения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской области в состав РФ.

Он подчеркнул, что специальная военная операция была начата «ради защиты людей на наших исторических землях», для обеспечения безопасности России, а также для ликвидации угрозы, которая исходила от неонацистского режима, сложившегося на Украине после переворота 2014 года. При этом Москва, как указал президент РФ, делала всё возможное для того, чтобы разрешить ситуацию мирными средствами.

«Но за нашей спиной готовился совсем другой сценарий. Обещания западных правителей, их заверения о стремлении к миру на Донбассе обернулись, как мы теперь видим, подлогом, жестокой ложью. Они просто тянули время, занимались крючкотворством, закрывали глаза на политические убийства, на репрессии киевского режима против неугодных, на издевательства над верующими, всё больше поощряли украинских неонацистов на террористические действия на Донбассе. В западных академиях и училищах натаскивали офицерский состав националистических батальонов, поставляли оружие», — напоминал российский лидер.

Помимо этого, Путин отметил, что жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей сами «определили своё будущее на референдумах, несмотря на угрозы и террор неонацистов».

«Мы уже начали и будем наращивать масштабную программу социально-экономического восстановления и развития этих новых субъектов Федерации. Речь в том числе о том, чтобы возродить предприятия и рабочие места, порты Азовского моря, которое вновь стало внутренним морем России, построить новые современные дороги, как мы это делали в Крыму, который получил теперь надёжную сухопутную связь со всей Россией. Обязательно общими усилиями реализуем все эти планы», — заявил президент 21 февраля.

Он также подчеркнул, что другие российские регионы оказывают «прямую поддержку городам, районам и посёлкам» Донецкой и Луганской народных республик, Запорожья и Херсонщины: «Теперь мы снова вместе, а значит, стали ещё сильнее и сделаем всё, чтобы на эту нашу землю вернулся долгожданный мир, чтобы безопасность людей была обеспечена».