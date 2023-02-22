Ван И раскрыл Лаврову подходы Китая к урегулированию конфликта на Украине

Глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая (КПК), член Политбюро ЦК КПК Ван И на встрече в среду с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым изложил видение КНР коренных причин украинского кризиса, а также подходов к его политическому урегулированию.
"Ван И изложил видение китайской стороны коренных причин украинского кризиса, а также подходов к его политическому урегулированию. Лавров положительно оценил конструктивную линию Пекина и подтвердил высокую степень близости наших оценок в данном комплексе вопросов", - говорится в сообщении МИД РФ.