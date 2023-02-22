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8 минут назад

Ван И изложил Лаврову подходы Китая к урегулированию конфликта на Украине

ТАСС

Глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая (КПК), член Политбюро ЦК КПК Ван И на встрече в среду с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым изложил видение КНР коренных причин украинского кризиса, а также подходов к его политическому урегулированию.

Ван И раскрыл Лаврову подходы Китая к урегулированию конфликта на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

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"Ван И изложил видение китайской стороны коренных причин украинского кризиса, а также подходов к его политическому урегулированию. Лавров положительно оценил конструктивную линию Пекина и подтвердил высокую степень близости наших оценок в данном комплексе вопросов", - говорится в сообщении МИД РФ.

Политика,Сергей Лавров,МИД России,
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