В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 74.71EUR 79.57
Войти в почту
29 минут назад

Захарова назвала условие окончания конфликта на Украине

Илья Родин

Для завершения противостояния на Украине требуется политическая воля коллективного Запада и его киевских партнеров, рассказала официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова. Она добавила, что Москва в настоящее время этого не наблюдает, пишет ТАСС.

Захарова подчеркнула, что Россия всегда стремится разрешить конфликты дипломатическим путем.

По ее словам, стремясь урегулировать конфликт на Украине за столом переговоров, Москва испробовала все свои возможности.

Аксенов заявил о поддержке Путиным идеи построить линию обороны в Крыму

Дипломат отметила, что для «скорейшего мира» Западу и Киеву следует проявить политическую волю. Пока ее проявления не наблюдаются, добавила представитель МИД.

Москва, в отличие от Украины, никогда не отказывалась от диалога как с друзьями, так и с недружественными государствами, уточнила Захарова.

Дипломат резюмировала, что вместо стремления к дипломатическому урегулированию конфликта, Запад позволяет себе заявления о дальнейших поставках вооружений.

Политика,Видео,Мария Захарова,Владимир Путин,МИД России,
16
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий