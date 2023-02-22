Захарова назвала условие окончания конфликта на Украине

Для завершения противостояния на Украине требуется политическая воля коллективного Запада и его киевских партнеров, рассказала официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова. Она добавила, что Москва в настоящее время этого не наблюдает, пишет ТАСС.

Захарова подчеркнула, что Россия всегда стремится разрешить конфликты дипломатическим путем.

По ее словам, стремясь урегулировать конфликт на Украине за столом переговоров, Москва испробовала все свои возможности.

Дипломат отметила, что для «скорейшего мира» Западу и Киеву следует проявить политическую волю. Пока ее проявления не наблюдаются, добавила представитель МИД.

Москва, в отличие от Украины, никогда не отказывалась от диалога как с друзьями, так и с недружественными государствами, уточнила Захарова.