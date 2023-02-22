Захарова прокомментировала визит Байдена на Украину

Визит президента США Джо Байдена на Украину является дурной постановкой обреченного на провал захолустного театра. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА «Новости».
«И криминалисты, и психологи говорят схожие вещи: преступника всегда тянет на место преступления…» — сказала она.
По ее словам, визит Байдена на Украине «обставлен драматургией», в которой Белый дом «старался показать миру свою веру в успех режима Зеленского и намерение помогать ему до конца».
«На деле все напоминало дурную постановку обреченного на провал захолустного театра, чтобы видимо придать какого-то драматизма. Этому моменту завели даже сирену воздушной тревоги», — отметила Захарова.
Напомним, что Байден посетил Киев с не анонсированным визитом 20 февраля. Позже, в тот же день, США объявили о новом пакете помощи Украине на сумму 460 миллионов долларов.