Совфед одобрил закон о защите русского языка

Должностным лицам запретят использовать иностранные слова, если у них есть русские аналоги. Такой закон Совет Федерации одобрил на пленарном заседании 22 февраля.

Фото: © Игорь Самохвалов/ПГ © Игорь Самохвалов/ПГ

Документ устанавливает перечень сфер, где нормы современного русского литературного языка должны строго соблюдаться. Также должностным лицам запрещается использовать иностранные слова, если у них есть русские аналоги. Одновременно вводятся критерии идентичности слов на русском и иностранных языках.

Кроме того, законом установлен статус русского как языка государствообразующего народа и введено понятие «нормы современного русского литературного языка». Их зафиксируют в словарях, грамматиках и справочниках, на специальных информационных ресурсах.

При этом сенаторы предостерегли экспертов от повсеместного гонения на иностранные слова.

«Так нам придется и спикера Совета Федерации и Президента Российской Федерации переименовать. Ведь названия этих должностей также не русские», — отметила на пленарном заседании сенатор ЛюдмЛюдмила Нарусова.

Закон, по сути, является посылом или призывом к защите русского языка. Для его воплощения потребуется большая работа экспертов, подготовка множества нормативных актов, отметила Председатель палаты регионов Валентина Матвиенко. Она также пообещала, что сенаторы будут строго контролировать эту работу.