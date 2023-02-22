Совфед одобрил закон о защите русского языка

Должностным лицам запретят использовать иностранные слова, если у них есть русские аналоги. Такой закон Совет Федерации одобрил на пленарном заседании 22 февраля.
Документ устанавливает перечень сфер, где нормы современного русского литературного языка должны строго соблюдаться. Также должностным лицам запрещается использовать иностранные слова, если у них есть русские аналоги. Одновременно вводятся критерии идентичности слов на русском и иностранных языках.
Кроме того, законом установлен статус русского как языка государствообразующего народа и введено понятие «нормы современного русского литературного языка». Их зафиксируют в словарях, грамматиках и справочниках, на специальных информационных ресурсах.
При этом сенаторы предостерегли экспертов от повсеместного гонения на иностранные слова.
«Так нам придется и спикера Совета Федерации и Президента Российской Федерации переименовать. Ведь названия этих должностей также не русские», — отметила на пленарном заседании сенатор ЛюдмЛюдмила Нарусова.
Закон, по сути, является посылом или призывом к защите русского языка. Для его воплощения потребуется большая работа экспертов, подготовка множества нормативных актов, отметила Председатель палаты регионов Валентина Матвиенко. Она также пообещала, что сенаторы будут строго контролировать эту работу.
За закон проголосовали — 149 сенаторов, против — один, воздержались — четверо.