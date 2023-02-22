Встречу Путина с Гаглоевым перенесли

Запланированная ранее встреча президента России Владимира Путина и главы Южной Осетии Алана Гаглоева перенесена из-за обнаруженного у южно-осетинского лидера коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

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Как рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, тест на ковид Гаглоева дал положительный результат. В связи с этим встречу решили перенести на более поздний срок. Он также добавил, что российская сторона желает президенту Южной Осетии скорейшего выздоровления.