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43 минуты назад

Переговоры Гаглоева с Путиным перенесли

Елена Прошина

Запланированная ранее встреча президента России Владимира Путина и главы Южной Осетии Алана Гаглоева перенесена из-за обнаруженного у южно-осетинского лидера коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

Встречу Путина с Гаглоевым перенесли
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, тест на ковид Гаглоева дал положительный результат. В связи с этим встречу решили перенести на более поздний срок. Он также добавил, что российская сторона желает президенту Южной Осетии скорейшего выздоровления.

Встреча между лидерами двух стран была запланирована на 22 февраля, когда Алан Гаглоев посетит Россию с рабочим визитом. Эти переговоры должны были стать первыми между двумя странами с момента победы Гаглоева на выборах.

Политика,Алан Гаглоев,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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