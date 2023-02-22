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53 минуты назад

Москва и Пекин обсудили ситуацию на Украине

Елена Прошина

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров вместе с главой канцелярии Комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И провели переговоры на тему конфликта на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Захарова подвела итоги переговоров Лаврова и Ван И
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Захарова добавила, что российская сторона благодарна Китаю за «неизменно сбалансированную позицию». Кроме того, по словам представителя МИД, в ходе разговора была дана высокая оценка отношениям между Россией и Китаем. На фоне стремительных перемен на международной арене, отмечает Захарова, отношения между Москвой и Пекином продолжают быстро развиваться.

Она также подчеркнула, что Россия одобряет инициативу Китая играть свою роль в разрешении украинского конфликта.

«Мы приветствуем готовность Китая играть позитивную роль в деле урегулирования украинского кризиса, вместе с тем четко видим, что киевский режим сегодня на самостоятельные действия не готов, не может себе такое позволить и самостоятельным игроком на международной арене не является», – подытожила Захарова.

Ранее Китай обвинили в дистанцировании от России из-за Европы.

Политика,Мария Захарова,Сергей Лавров,МИД России,
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