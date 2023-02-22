Захарова подвела итоги переговоров Лаврова и Ван И

«Мы приветствуем готовность Китая играть позитивную роль в деле урегулирования украинского кризиса, вместе с тем четко видим, что киевский режим сегодня на самостоятельные действия не готов, не может себе такое позволить и самостоятельным игроком на международной арене не является», – подытожила Захарова.