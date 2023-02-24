Путин выбрал 40 кандидатов для нового состава Общественной палаты

Президент РФ Владимир Путин предложил войти в состав Общественной палаты 40 кандидатам, имеющим заслуги перед Россией, сообщается на сайте Кремля.
Не менее половины кандидатур представляют профессиональные и творческие союзы, объединения работодателей и их ассоциации, профессиональные объединения, а также правозащитные организации.
В течение 30 дней по одному своему представителю в состав Общественной палаты РФ должны выбрать общественные палаты регионов. Общественная палата формируется каждые три года, в нее входят 172 члена — это кандидатуры, предложенные президентом (40 человек), представители региональных общественных палат (89 человек) и представители правозащитных организаций, прошедшие в палату по итогам интернет-голосования (43 человека).
С 9 декабря 2019 года пост секретаря Общественной палаты занимает юрист Лидия Михеева. Поводя итоги 2022 года в интервью «Парламентской газете», она рассказала, что в поле зрения членов Общественной палаты попал целый ряд новых социальных инициатив. Прежде всего — законопроект об универсальном пособии. Также продолжается работа над защитой прав и интересов представителей различных уязвимых социальных категорий, разрабатывается онлайн-карта, на которой будет отображаться наличие пандусов для людей с ограниченными возможностями.