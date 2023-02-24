Путин выбрал 40 кандидатов для нового состава Общественной палаты

Президент РФ Владимир Путин предложил войти в состав Общественной палаты 40 кандидатам, имеющим заслуги перед Россией, сообщается на сайте Кремля.

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Не менее половины кандидатур представляют профессиональные и творческие союзы, объединения работодателей и их ассоциации, профессиональные объединения, а также правозащитные организации.

В течение 30 дней по одному своему представителю в состав Общественной палаты РФ должны выбрать общественные палаты регионов. Общественная палата формируется каждые три года, в нее входят 172 члена — это кандидатуры, предложенные президентом (40 человек), представители региональных общественных палат (89 человек) и представители правозащитных организаций, прошедшие в палату по итогам интернет-голосования (43 человека).