В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 74.71EUR 79.57
Войти в почту
11 минут назад

Президент выбрал 40 кандидатов для нового состава Общественной палаты

Парламентская газетаиещё 1

Президент РФ Владимир Путин предложил войти в состав Общественной палаты 40 кандидатам, имеющим заслуги перед Россией, сообщается на сайте Кремля.

Путин выбрал 40 кандидатов для нового состава Общественной палаты
Фото: Парламентская газетаПарламентская газета

Не менее половины кандидатур представляют профессиональные и творческие союзы, объединения работодателей и их ассоциации, профессиональные объединения, а также правозащитные организации.

В течение 30 дней по одному своему представителю в состав Общественной палаты РФ должны выбрать общественные палаты регионов. Общественная палата формируется каждые три года, в нее входят 172 члена — это кандидатуры, предложенные президентом (40 человек), представители региональных общественных палат (89 человек) и представители правозащитных организаций, прошедшие в палату по итогам интернет-голосования (43 человека).

С 9 декабря 2019 года пост секретаря Общественной палаты занимает юрист Лидия Михеева. Поводя итоги 2022 года в интервью «Парламентской газете», она рассказала, что в поле зрения членов Общественной палаты попал целый ряд новых социальных инициатив. Прежде всего — законопроект об универсальном пособии. Также продолжается работа над защитой прав и интересов представителей различных уязвимых социальных категорий, разрабатывается онлайн-карта, на которой будет отображаться наличие пандусов для людей с ограниченными возможностями.

Политика,Лидия Михеева,Владимир Путин,Общественная палата России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий