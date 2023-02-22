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1 час назад

Захарова подвела итоги переговоров Лаврова и Ван И

Lenta.ru

Москва признательна Пекину за сбалансированный подход по теме Украины и надеется на продолжение сотрудничества. Такие итоги переговоров между главой МИД России Сергеем Лавровым и главой канцелярии Комиссии ЦК Компартии Китая (КПК) по иностранным делам Ван И подвела официальный представитель ведомства Мария Захарова на брифинге, сообщает ТАСС.

Захарова подвела итоги переговоров Лаврова и Ван И
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Была дана высокая оценка текущему состоянию российско-китайских отношений, которые продолжают динамично развиваться в условиях резких изменений на международной арене. Естественно, обсуждалась тема украинского кризиса. Мы признательны китайской стороне за неизменно сбалансированную позицию по этому вопросу», — заявила она.

Китайский дипломат прибыл в Москву во вторник, 21 февраля, и уже встретился с секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым, главой МИД РФ Сергеем Лавровым и президентом России Владимиром Путиным. На встрече с Лавровым Ван И заявил, что по итогам переговоров ожидает выхода на новые договоренности между Пекином и Москвой.

Политика,Мария Захарова,Николай Патрушев,Сергей Лавров,Владимир Путин,МИД России,Совет безопасности РФ,
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