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14 минут назад

Стало известно о планах США откупиться от России за расширение НАТО в 1990-х

Lenta.ru

Бывший президент США Билл Клинтон в 1990-х годах предлагал российскому президенту Борису Ельцину большие инвестиции в Россию в обмен на одобрение Москвой расширения НАТО на Восток. О планах откупиться от России стало известно из рассекреченных стенограмм бесед двух лидеров, доступных на сайте Президентской библиотеки США.

Стало известно о планах США откупиться от России за расширение НАТО в 1990-х
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно документам, на предложение Клинтона Ельцин заявил, что эта мера похожа на взятку взамен на то, чтобы Россия позволила НАТО расшириться в ущерб собственным интересам, и спустя три месяца — в мае 1997 года — отказался от подписания секретного приложения к Основополагающему акту Россия — НАТО.

В свою очередь Клинтон называл Россию «одним из лучших вариантов для инвестиций» и предлагал усилить кооперацию между российскими и американскими компаниями.

«Если Россия продолжит развивать свою экономику, то [Москва] также сможет быть прекрасным партнером и в других сферах», — заявил тогда он.

Ранее Национальный архив США раскрыл содержание переговоров Клинтона с Ельциным от 23 января 1993 года. В то время Клинтон сообщил Ельцину о назначении дипломата Строба Толботта для оценки программ сотрудничества США и России. Отмечается, что Толботт в свою очередь называл Россию и страны бывшего СССР «самым большим и опасным политическим беспорядком на Земле».

Политика,Билл Клинтон,Борис Ельцин,НАТО,
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