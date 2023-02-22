Стало известно о планах США откупиться от России за расширение НАТО в 1990-х

Бывший президент США Билл Клинтон в 1990-х годах предлагал российскому президенту Борису Ельцину большие инвестиции в Россию в обмен на одобрение Москвой расширения НАТО на Восток. О планах откупиться от России стало известно из рассекреченных стенограмм бесед двух лидеров, доступных на сайте Президентской библиотеки США.

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Согласно документам, на предложение Клинтона Ельцин заявил, что эта мера похожа на взятку взамен на то, чтобы Россия позволила НАТО расшириться в ущерб собственным интересам, и спустя три месяца — в мае 1997 года — отказался от подписания секретного приложения к Основополагающему акту Россия — НАТО.

В свою очередь Клинтон называл Россию «одним из лучших вариантов для инвестиций» и предлагал усилить кооперацию между российскими и американскими компаниями.

«Если Россия продолжит развивать свою экономику, то [Москва] также сможет быть прекрасным партнером и в других сферах», — заявил тогда он.