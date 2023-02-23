МИД РФ: переговоры по Украине возможны при трезвом подходе США

— Российская сторона обнародовала неопровержимые сведения о том, что ВСУ складируют поставляемые западными странами вооружения и боеприпасы на своих АЭС. Это позволяет Киеву под прикрытием атомных станций накапливать военную помощь и не подвергать ее опасности уничтожения. Мы сразу же обратили внимание международного сообщества и, в частности, руководства МАГАТЭ на эту информацию, призвали проявлять бдительность и внимательно следить за тем, что делается на украинских АЭС и вблизи их периметров. В настоящее время обстановку на этих объектах контролируют представители агентства, которые по указанию гендиректора МАГАТЭ расквартированы там на постоянной основе, и мы твердо рассчитываем, что они со всей ответственностью подойдут к выполнению своих обязанностей в части мониторинга за ситуацией и информирования об объективной картине происходящего.