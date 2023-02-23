МИД РФ: переговоры по Украине возможны при трезвом подходе США

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин в эксклюзивном интервью ТАСС рассказал о возможностях для переговоров по Украине, положении дел в Молдавии, а также попытках США разместить военную инфраструктуру на постсоветском пространстве.
— На днях минует год с начала СВО. Каковы перспективы дипломатического урегулирования кризиса в условиях, когда президент Украины заявляет, что не заинтересован в переговорах с президентом России Владимиром Путиным, а Запад продолжает накачивать Украину вооружением?
— В условиях, когда Зеленский выдвигает свидетельствующие о полной оторванности официального Киева от реалий требования, включая, скажем, вывод российских войск с наших новых территорий — Донбасса, Крыма, Запорожья и Херсонщины, не говоря уже о законодательно закрепленной 30 сентября 2022 года "невозможности" переговоров с президентом России, перспективы дипломатического урегулирования, откровенно говоря, сегодня не просматриваются.
Кроме того, проблемой в диалоге с Киевом является тот факт, что режим Зеленского абсолютно несамостоятелен в принятии решений и полностью зависит от мнения Вашингтона, Лондона и Брюсселя, по настоянию которых, как известно, Украина в апреле 2022 года прекратила изначально ею же инициированные мирные переговоры с Россией. Англосаксы же предпринимают все возможное, чтобы сделать войну на Украине максимально кровопролитной и не допустить каких-либо субстантивных переговоров по мирному урегулированию.
— Ранее заявлялось, что украинские войска размещают западное вооружение на атомных электростанциях, где теперь находятся эксперты МАГАТЭ. Киев в свою очередь это отрицает. Как вы в целом оцениваете текущую обстановку с ядерной безопасностью на Украине?
— Российская сторона обнародовала неопровержимые сведения о том, что ВСУ складируют поставляемые западными странами вооружения и боеприпасы на своих АЭС. Это позволяет Киеву под прикрытием атомных станций накапливать военную помощь и не подвергать ее опасности уничтожения. Мы сразу же обратили внимание международного сообщества и, в частности, руководства МАГАТЭ на эту информацию, призвали проявлять бдительность и внимательно следить за тем, что делается на украинских АЭС и вблизи их периметров. В настоящее время обстановку на этих объектах контролируют представители агентства, которые по указанию гендиректора МАГАТЭ расквартированы там на постоянной основе, и мы твердо рассчитываем, что они со всей ответственностью подойдут к выполнению своих обязанностей в части мониторинга за ситуацией и информирования об объективной картине происходящего.
— Как вы считаете, в какие сроки было бы возможно выйти на договоренность о создании зоны безопасности вокруг ЗАЭС? Если в декабре просматривалась перспектива, то сейчас, как представляется, она все дальше и дальше…
— Консультации с руководством Секретариата МАГАТЭ о создании зоны защиты эксплуатационной и физической ядерной безопасности на ЗАЭС продолжаются. Недавно в Москве побывал гендиректор агентства Гросси, с которым обсуждалась эта тема. Пока идут переговоры, выносить в публичное пространство информацию о возможных сроках достижения договоренности и о ее параметрах было бы преждевременным.
— Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что готов при необходимости выступить посредником при проведении прямых переговоров с российским лидером Путиным и главой Украины Зеленским. Кроме того, бразильский президент предложил создать новый международный формат для содействия урегулированию конфликта на Украине. Как Москва оценивает предложения Бразилии о посредничестве? Считает ли Россия целесообразным сейчас создание международного формата по урегулированию на Украине?
— Для нас важно мнение Бразилии, являющейся нашим стратегическим партнером как в двустороннем плане, так и на мировой арене, с которым мы конструктивно взаимодействуем в БРИКС, "Группе двадцати", ООН и ее Совете Безопасности, где эта страна сейчас представлена в качестве непостоянного члена. Хотел бы отметить, что в России ценят сбалансированную позицию Бразилии в нынешней международной ситуации, неприятие ею односторонних принудительных мер, осуществляемых США и их сателлитами в отношении нашей страны, отказ бразильских партнеров от поставок вооружений, военной техники и боеприпасов киевскому режиму. При этом видим, насколько сильное давление оказывается на Бразилиа со стороны Вашингтона. Такая суверенная позиция заслуживает уважения.
Мы обратили внимание на высказывания президента Бразилии по вопросу о возможном посредничестве в целях нахождения политических путей предотвращения эскалации на Украине, выправления просчетов в области международной безопасности на основах многосторонности и с учетом интересов всех игроков. Изучаем инициативы в первую очередь под углом той взвешенной политики, которую проводит Бразилия, и, конечно, учитывая положение, складывающееся "на земле".
При этом еще раз хотел бы напомнить, что мы готовы к достижению целей СВО — защите жителей Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины, а также устранению исходящих с ее территории угроз для безопасности России — политико-дипломатическим путем. Преградой на этом пути является абсолютно неконструктивная позиция Киева по данному вопросу, который с подачи Запада открыто провозгласил курс на нанесение военного поражения России "на поле боя".
В настоящее время возобновление переговорного процесса зависит исключительно от готовности украинских властей и их западных кураторов к трезвому восприятию сложившихся геополитических реалий. В связи с этим рекомендовали бы нашим партнерам переориентировать свои усилия на адресную работу с Киевом, а также США и другими странами НАТО, которые продолжают расширять номенклатуру поставок вооружений, что неминуемо ведет к эскалации конфликта.
— Может ли мирный договор между Баку и Ереваном быть подписан в обозримой перспективе? Что является главным камнем преткновения на пути к достижению армяно-азербайджанского урегулирования?
— Россия предпринимает целенаправленные усилия по нормализации отношений между Баку и Ереваном. В их основе — комплекс трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020–2022 годов, предусматривающих ряд первоочередных мер, в том числе разблокирование транспортных связей между двумя странами, делимитацию армяно-азербайджанской границы, развитие контактов по линии гражданского общества. Оказываем последовательное содействие сторонам в выработке мирного договора.
Совокупно эти шаги должны привести к созданию условий для прочного, устойчивого и справедливого мира в регионе, отражением чего и станет мирный договор. Наше посредничество заключается в том, чтобы обеспечить конструктивный и содержательный диалог в целях поиска взаимоприемлемых развязок, учитывающих интересы обеих сторон. В этих целях спецпредставитель министра иностранных дел Российской Федерации по нормализации армяно-азербайджанских отношений Ховаев совершает регулярные поездки в Ереван и Баку — последний раз соответственно 9–10 и 14–15 февраля этого года. Мы также передавали партнерам российские соображения о базовых принципах и параметрах мирного процесса, учитывающие подходы сторон.
На пути к миру немало преград. Конфликт между Арменией и Азербайджаном уходит корнями в историю. Чтобы прийти к его окончательному урегулированию, необходимы время и терпение, формирование таких условий, которые обеспечивали бы прочность, надежность и устойчивость двусторонних договоренностей, ведущих к созданию атмосферы взаимного доверия. Именно на это нацелена Россия, для которой мир и стабильность в Закавказье всегда будут на первом плане.
— Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в ходе визита на Южный Кавказ заявил, что Каир готов стать посредником в диалоге Баку и Еревана для нормализации отношений двух стран. Приветствуют ли в Москве посредническую инициативу Египта? Может ли это продвинуть переговорный процесс сторон?
— Мы приветствуем любые инициативы, которые способны оказать поддержку усилиям по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Как я уже говорил, в основе примирения Баку и Еревана — комплекс трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении. Имею в виду меры по разблокированию транспортных и экономических связей, делимитации границы, укреплению доверия через контакты общественников и экспертов, подготовке мирного договора. Главное — избежать дублирования и конкуренции предпринимаемых посреднических усилий, добиться их синергии. Именно в таком ключе мы воспринимаем инициативу столь крупной и влиятельной страны, как Египет, по оказанию содействия мирному процессу между Баку и Ереваном.
— Бывший президент Молдавии Додон считает, что сейчас наступил "хороший период" для переговоров с Приднестровьем, однако власти в Кишиневе не готовы их начать. К тому же формат "5+2" по Приднестровью сейчас фактически не работает. Каким вы видите будущее приднестровского урегулирования?
— Ситуация в приднестровском урегулировании в 2022 году значительно ухудшилась. Нынешние молдавские власти под диктовку Запада взяли курс на отказ от ранее достигнутых договоренностей и свертывание всех форм взаимодействия с Приднестровьем. Это привело к беспрецедентному охлаждению диалога между Кишиневом и Тирасполем.
На текущий момент заморожена работа переговорного формата "5+2". Объясняется это не только событиями на Украине. Пауза в его работе длится с октября 2019 года. Причина — диаметрально противоположные позиции Кишинева и Тирасполя практически по всем ключевым аспектам урегулирования.
Сегодня перед обоими берегами Днестра стоят непростые энергетические, транспортно-логистические, социальные и другие проблемы. Казалось бы, это должно стимулировать Кишинев и Тирасполь к поиску точек соприкосновения в интересах своих граждан. Однако молдавская сторона не готова к конструктивному диалогу с Приднестровьем. Молдавские власти оставили без ответа неоднократные призывы Тирасполя сесть за стол переговоров.
Более того, недавно в Кишиневе был принят в ускоренном порядке "закон о борьбе с сепаратизмом", который, по сути, выводит из правового поля всех жителей Приднестровья. В свою очередь Киев, являющийся, кстати, наряду с Россией посредником и гарантом урегулирования, после начала специальной военной операции закрыл приднестровский участок украинско-молдавской границы. Это используется Кишиневом для применения элементов транспортно-экономической блокады региона.
Словом, ситуация в приднестровском урегулировании сейчас непростая. Россия в качестве гаранта и посредника предпринимает политико-дипломатические усилия с целью сохранения формата "5+2" как безальтернативного переговорного механизма. Главное сейчас — не допустить еще большей деградации диалога между Кишиневом и Тирасполем.
— Как Россия оценивает сотрудничество стран Запада с партнерами России по СНГ в Азии? Например, Узбекистан намерен продолжать сотрудничество с США в подготовке подразделений сил специальных операций и военном образовании. А недавно в Вашингтоне состоялась встреча советников лидеров Казахстана и США. С учетом того давления, которое американцы оказывают на ряд стран за сотрудничество с Россией, не обеспокоена ли Москва таким взаимодействием Вашингтона с нашими ближайшими соседями?
— Действительно, США и ЕС заметно активизировали контакты с государствами Центральной Азии. От наших партнеров требуют осудить спецоперацию на Украине, присоединиться к незаконным антироссийским санкциям, свернуть сотрудничество с нашей страной в целом. Взамен сулят некую эфемерную "поддержку экономическому развитию" и прочие "дивиденды", твердят, будто они якобы способны стать "выгодной альтернативой" Москве и Пекину. Под эту сурдинку Вашингтон пытается добиться от центральноазиатских государств согласия на развертывание в регионе своей военной инфраструктуры. Одновременно действующие в Центральной Азии подконтрольные США и ЕС неправительственные организации, блогеры и СМИ пытаются сделать из России врага центральноазиатских народов, пестуя в обществе националистические и русофобские настроения.
Очевидно, что за всем этим стоит конкретная цель — подорвать отношения союзничества и стратегического партнерства между Россией и центральноазиатскими странами, разрушить интеграционные процессы на постсоветском пространстве.
Но мы и наши центральноазиатские друзья помним, чем оборачиваются американские "добрые услуги". Чем закончилась, к примеру, недавняя афганская эпопея США? Ничем, кроме хаоса и руин. В современном все более стремящемся к многополярности мире уже нет места демократизаторским экспериментам Вашингтона, которые в "лучшем" случае заканчиваются "цветными революциями". В этой ситуации призываем наших центральноазиатских партнеров к максимальной осторожности при выстраивании взаимодействия с западными странами.
В этом контексте не могу не вспомнить казахстанские события января прошлого года, когда быстрые и профессиональные действия миротворцев ОДКБ при решающей роли России позволили законному правительству Казахстана в кратчайшие сроки восстановить конституционный порядок, что стало лучшим доказательством эффективности Организации Договора о коллективной безопасности.