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52 минуты назад

Миронов предложит не выдвигать кандидатуру от партии в президенты РФ, а поддержать Путина

ТАССиещё 6

Лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов заявил, что на партийном съезде предложит не выдвигать кандидата от партии на президентские выборы.

"У нас, возможно, 20 мая, либо немного позже будет очередной отчетно-перевыборный съезд. И на этом съезде мы заранее выскажем свою позицию о нашем участии в президентской компании. Я своим товарищам буду предлагать не выдвигать кандидата от нашей партии, а поддержать действующего президента Владимира Владимировича Путина. Я считаю, что это самое правильное патриотическое решение", - сказал он в среду в эфире телеканала "Россия-24".

Путин высказался о президентских выборах 2024 года

Политика,Видео,Сергей Миронов,Владимир Путин,Справедливая Россия,
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