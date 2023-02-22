Глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что отношения двух сторон не направлены против третьих стран, но и не поддаются давлению государств, передают «Известия».
Кроме того, Ван И сообщил о готовности Пекина укреплять стратегическое сотрудничество с Москвой в интересах обеих стран и всего мира.
Ранее ему удалось провести переговоры с секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым и главой МИД России Сергеем Лавровым.
30 декабря российский лидер и председатель КНР Си Цзиньпин провели переговоры по закрытой видео-конференц-связи. Путин заявил, что сотрудничество в военно-технической сфере занимает особое место в отношениях России и Китая и будет продолжено для обеспечения безопасности обеих стран.
Кроме того, президент сообщил о планах провести личную встречу с председателем КНР. Глава государства подчеркнул, что ожидает его визита в Россию предстоящей весной.