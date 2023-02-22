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41 минуту назад

Путин назвал Си Цзиньпина другом

Никита Бородкин

Президент России Владимир Путин назвал председателя Китайской народной республики Си Цзиньпина другом. Как сообщает ТАСС, в начале встречи с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И он попросил передать китайскому лидеру наилучшие пожелания.

«Российско-китайские отношения развиваются так, как мы и планировали в предыдущие годы, все идет поступательно, развивается. Мы достигаем новых рубежей», — подчеркнул президент.

Напомним, что Ван И прибыл в Россию с визитом после посещения европейских стран. Сегодня, 22 февраля, он встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым.

Ранее китайский дипломат заявил, что отношения Москвы и Пекина прочны, «как скала». Он подчеркивал, что Китай готов отстаивать вместе с Россией национальные интересы и продвигать продвигать взаимовыгодное сотрудничество по всем направлениям.

Политика,Видео,Николай Патрушев,Цзиньпин Си,Сергей Лавров,Владимир Путин,Совет безопасности РФ,
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