В МИД заявили об отсутствии планов менять ядерную доктрину

Москва не собирается вносить коррективы в ядерную доктрину после решения о приостановке действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), заявил в среду журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

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«Не предполагается», — цитирует РИА «Новости» Рябкова.

Дипломат пояснил, что в случае необходимости будет проведен соответствующий анализ ситуации.

При этом он заявил, что ответные шаги на поведение США будут анализироваться на постоянной основе.

«Но никаких оснований для того, чтобы сейчас делать подобные выводы, совершенно нет», — заключил замглавы МИД.