В МИД заявили об отсутствии планов менять ядерную доктрину

Москва не собирается вносить коррективы в ядерную доктрину после решения о приостановке действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), заявил в среду журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Во вторник Путин выступил с Посланием к Федеральному Собранию. Его речь была одной из самых объемных — она продолжалась 1 час 45 минут. Одной из основных тем Послания стала приостановка Договора о стратегических наступательных вооружениях. В среду Государственная Дума одобрила соответствующее решение.
«Не предполагается», — цитирует РИА «Новости» Рябкова.
Дипломат пояснил, что в случае необходимости будет проведен соответствующий анализ ситуации.
При этом он заявил, что ответные шаги на поведение США будут анализироваться на постоянной основе.
«Но никаких оснований для того, чтобы сейчас делать подобные выводы, совершенно нет», — заключил замглавы МИД.
Ранее заместитель председателя Комитета Государственной Думы по обороне Юрий Швыткин спрогнозировал, что приостановка участия России в ДСНВ вряд ли приведет к гонке ядерных вооружений. При этом он увязал решение о приостановке с информацией о планах США провести ядерные испытания и ядерными арсеналами Франции и Великобритании, которые примкнули к ««активной агрессивной политике» Вашингтона.