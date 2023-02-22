Рябков отреагировал на сообщение о якобы неудачном запуске ракеты

Не стоит доверять всему в СМИ, так отреагировал замглавы МИД России Сергей Рябков в ответ на сообщение CNN о якобы неудачном испытательном пуске баллистической ракеты со стороны России накануне визита президента США Джо Байдена в Киев. Его слова приводит РИА Новости.
«Программа испытательных пусков — не вопрос, который стоит комментировать. Вся информация, которая достойна публичного освещения, по каналам министерства обороны предоставляется. Нельзя доверять всему, что появляется в СМИ. Тем более, если источником выступает CNN — полностью себя дискредитировавшее в последние годы и полностью поставившее себя на обслуживание интересов определенных групп и определенной части политической элиты США», — отреагировал он.