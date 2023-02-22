Китай надеется, что Россия и США смогут договориться по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) с помощью консультаций. Об этом сообщил в ход брифинга представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, информирует ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что ДСНВ является важнейшим договором о ядерном разоружении, к которому смогли прийти США и РФ в текущем столетии.

«Китай надеется, что обе стороны смогут должным образом разрешить свои разногласия посредством конструктивного диалога и консультаций, чтобы обеспечить беспрепятственное выполнение договора», — пояснил Ван Вэньбинь.

Ранее постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь говорил, что мирный план КНР по урегулированию украинского конфликта будет обнародован в ближайшие дни.

Агентство Bloomberg, ссылаясь на проект документа, с которым ознакомились источники издания, сообщало, что план Китая по мирному урегулированию украинского конфликта будет включать в себя призыв к прекращению огня и поставок Киеву оружия.

Президент РФ Владимир Путин объявил, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре об ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Прямую трансляцию послания Путина Федеральному собранию опубликовал на Rutube канал «Россия 24».

В рамках ДСНВ Россия и США должны проводить инспекции на объектах друг друга. Летом 2022-го РФ объявила о временном прекращении инспекций на своих объектах, заявив, что процессу мешают санкции.

В ноябре 2022 года в Каире должно было пройти заседание комиссии по ДСНВ.

Встречу отменили, в МИД РФ заявили, что США хотели обсуждать лишь вопрос возобновления инспекций, а для Москвы приоритетными были другие вопросы.

В ходе послания Федеральному собранию Путин раскритиковал США из-за их призывов к России разрешить инспекции в рамках ДСНВ.

«Театр абсурда. Нам известно, что Запад причастен к попыткам Киева нанести удары по базам российской авиации», - подчеркнул Путин.

Он заявил, что проведение инспекций в таких условиях «звучит как какой-то бред». Также президент отметил, что сам Запад не дает России возможности проводить полноценные инспекции на своих объектах.

«США и НАТО прямо говорят о том, что их цель - нанести стратегическое поражение России. <…> Это или верх лицемерия и цинизма, или верх глупости, ну идиотами их не назовешь, они все-таки не глупые люди. Нам стратегическое поражение хотят нанести и лезут на наши стратегические объекты», - отметил российский президент.

Совет нацбезопасности США готов вернуться к переговорам с Россией по теме Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, или СНВ-III). О готовности Вашингтона обсудить меры по укреплению стратегической стабильности сообщил представитель СНБ в эфире CNN.

«Мы готовы встретиться с Россией для обсуждения договора и темы ядерной стабильности, подтверждением чего является наша недавняя встреча с участием пяти ядерных держав, посвященная снижению рисков. Как мы говорили ранее, независимо от нынешней международной ситуации, США готовы работать по тематике жизненно важных мер контроля над вооружениями», — заявил он.

НАТО сожалеет о решении России приостановить участие в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. Об этом пишет РИА Новости.

Генеральный секретарь НАТО призвал российскую сторону пересмотреть свое решение, а также соблюдать свои обязательства.

Япония обеспокоена решением России о приостановке участия в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), который, по мнению Токио, способствует стратегической стабильности между РФ и США. Об этом заявил в среду на пресс-конференции генсек кабмина Японии Хирокадзу Мацуно.

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"Этот договор способствует стратегической стабильности между США и Россией", - сказал он, назвав его также серьезным прогрессом в деле ядерного разоружения. "Объявление РФ о приостановке выполнения договора вызывает обеспокоенность", - добавил Мацуно.

Генсек японского кабмина также подчеркнул, что Токио будет продолжать следить за развитием ситуации и предпринимать усилия для вовлечения ядерных держав в создание мира без ядерного оружия, отметив, что Япония является единственной в мире страной, подвергшейся атомной бомбардировке.

Как заявил по итогам встречи и министром иностранных дел Украины Кулебой и генеральным секретарем НАТО Столтенбергом в Брюсселе глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, приостановка участия России в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений разрушает систему международной безопасности, созданную после холодной войны.

Теперь, после принятого Москвой решения, необходимо разработать новые меры международной безопасности, подчеркнул Боррель.

Госдума приняла закон о приостановлении Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) между Россией и США. Решение было принято на экстренном заседании Госдумы по итогам послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.

«Госдума приняла единогласно закон о приостановлении российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений или СНВ-3», — передает telegram-канал Госдумы.

Россия будет и далее придерживаться центральных количественных ограничений в рамках Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), а также соглашения об уведомлении о запусках баллистических ракет, на данном этапе этого достаточно для поддержания стратегической стабильности. Об этом заявил в среду журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Россия будет и далее придерживаться центральных количественных ограничений в рамках договора. Об этом вчера заявлено МИД России. Мы также будем соблюдать положения двустороннего советско-американского на тот момент соглашения 1988 года о взаимном уведомлении о пусках баллистических ракет. На данном этапе мы считаем: этого достаточно с точки зрения обеспечения предсказуемости, поддержания стратегической стабильности", - сказал он.

"Все остальное зависит целиком от США, от того, какие они будут принимать решения, какой они будут проводить курс", - добавил дипломат.

Рябков указал, что Россия приняла решение о приостановлении договора по двум важным причинам: пренебрежение Вашингтоном своих обязательств, а также продолжающийся конфронтационный курс США в отношении РФ.

"Мы объяснили причину, по которой это решение было принято. Эти причины детальнейшим образом изложены, они охватывают очень широкий спектр вопросов, начиная от длительного пренебрежения существенными обязательствами со стороны Вашингтона. Другая еще более важная сторона этого вопроса связана с глубоко эскалационным курсом Вашингтона в отношении России. То, что происходит на Украине, свидетельствует об усиливающейся вовлеченности туда Вашингтона в качестве стороны конфликта. Мы говорим об этом американцам прямо и откровенно, вчера об этом было сказано послу. Эти две составляющие одного вопроса сделали невозможным сохранение нашего участия в договоре в прежнем режиме", - резюмировал замглавы МИД РФ.

Решение о приостановлении участия России в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) может быть изменено, если США предпримут соответствующие усилия. Такой вариант допустили в МИД России, заявление опубликовано на сайте ведомства.

«Решение о приостановлении действия ДСНВ может быть обратимо», — указали в министерстве.

Для этого от Вашингтона требуется «проявить политическую волю», а также предпринять усилия по деэскалации и созданию условий для возобновления полноформатного функционирования Договора.