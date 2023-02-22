Лавров заявил о динамичном развитии отношений России и Китая

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на встрече с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И, что отношения России и Китая динамично развиваются, несмотря на турбулентность. Об этом сообщает РИА Новости.