Лавров заявил о динамичном развитии отношений России и Китая

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на встрече с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И, что отношения России и Китая динамично развиваются, несмотря на турбулентность. Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, Москва и Пекин готовы выступать в защиту интересов друг друга.
В свою очередь, Ван И отметил, что отношения Китая и России сохраняют высокую динамику развития благодаря усилиям китайского лидера Си Цзиньпина и российского президента Владимира Путина.