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15 минут назад

Лавров заявил о динамичном развитии отношений России и Китая

Газета.Ruиещё 2

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на встрече с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И, что отношения России и Китая динамично развиваются, несмотря на турбулентность. Об этом сообщает РИА Новости.

Лавров заявил о динамичном развитии отношений России и Китая
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, Москва и Пекин готовы выступать в защиту интересов друг друга.

В свою очередь, Ван И отметил, что отношения Китая и России сохраняют высокую динамику развития благодаря усилиям китайского лидера Си Цзиньпина и российского президента Владимира Путина.

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