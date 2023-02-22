МИД потребовал немедленной замены специалистов МАГАТЭ на ЗАЭС

«Если замена специалистов МАГАТЭ не будет осуществлена и в этот раз, то будем считать действия Департамента ООН по вопросам охраны и безопасности целенаправленной акцией по преднамеренному препятствованию работе миссии агентства на ЗАЭС. Это играет на руку киевскому режиму, что подтверждается провокационным заявлением МИД Украины от 19 февраля о том, что якобы именно Россия блокирует проведение ротации», - констатировали в МИД РФ.