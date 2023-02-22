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40 минут назад

МИД обвинил ООН в срывах ротации представителей МАГАТЭ на ЗАЭС

Алиса Селезнёва

Ротация специалистов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС уже трижды срывалась, что играет на руку киевскому режиму. Россия будет считать действия департамента ООН акцией по препятствованию работе миссии, если ротация не состоится и после 25 февраля, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

МИД потребовал немедленной замены специалистов МАГАТЭ на ЗАЭС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что миссия МАГАТЭ является «значимым фактором стабилизации обстановки вокруг станции», а также «важным источником независимой информации» о том, что происходит на крупнейшем атомном объекте Европы.

«В период с 7 по 18 февраля Департамент ООН по вопросам охраны и безопасности трижды без каких-либо внятных объяснений срывал ротацию специалистов МАГАТЭ на ЗАЭС. Новые даты назначались за два-три дня, хотя обеспечение гарантированного безопасного заезда международных экспертов требовало значительное время для комплексной подготовки с нашей стороны», - пояснила Мария Захарова.

При этом, по ее словам, никакой уточняющей информации о причинах изменения маршрута не предоставлялось.

«Если замена специалистов МАГАТЭ не будет осуществлена и в этот раз, то будем считать действия Департамента ООН по вопросам охраны и безопасности целенаправленной акцией по преднамеренному препятствованию работе миссии агентства на ЗАЭС. Это играет на руку киевскому режиму, что подтверждается провокационным заявлением МИД Украины от 19 февраля о том, что якобы именно Россия блокирует проведение ротации», - констатировали в МИД РФ.

Гросси рассказал о цели соглашения по ЗАЭС

На Запорожской АЭС, которая находится под контролем российских военных, представители международного агентства постоянно присутствуют уже несколько месяцев. При этом генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отмечал, что сейчас на Запорожской АЭС осталась работать лишь треть сотрудников - из 10 тысяч человек осталось лишь 3-4 тысячи. Остальные покинули регион и возвращаться не планируют.

Политика,Рафаэль Гросси,Мария Захарова,МИД России,МАГАТЭ,ООН,
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