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1 час назад

МИД потребовал немедленной замены специалистов МАГАТЭ на ЗАЭС

Lenta.ruиещё 1

Специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС (ЗАЭС) должны быть немедленно заменены, иначе Москва расценит действия ООН как препятствование работе миссии на станции. С таким требованием выступил российский МИД, комментарий официального представителя ведомства Марии Захаровой доступен на сайте.

МИД потребовал немедленной замены специалистов МАГАТЭ на ЗАЭС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Захаровой, плановая замена находящихся на станции специалистов должна была состояться 7 февраля. Однако в период с 7 по 18 февраля Департамент ООН срывал смену специалистов, не называя причины подобного решения.

«Если замена специалистов МАГАТЭ не будет осуществлена и в этот раз, то будем считать действия Департамента ООН по вопросам охраны и безопасности целенаправленной акцией по преднамеренному препятствованию работе миссии Агентства на ЗАЭС. Это играет на руку киевскому режиму, что подтверждается провокационным заявлением МИД Украины от 19 февраля с.г. о том, что якобы именно Россия блокирует проведение ротации», — заявила Захарова.

Гросси рассказал о цели соглашения по ЗАЭС

Ранее замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что для создания зоны безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции требуется четко выраженное согласие Украины. По словам Вершинина, руководство МАГАТЭ разрабатывает примерный план договоренностей по зоне безопасности в районе ЗАЭС, однако реализовать его пока не получается, так как главе агентства Рафаэлю Гросси «приходится сверяться с украинской стороной». Киев пока что не дает ясного согласия на подобные действия, отметил замглавы российского ведомства.

Политика,Рафаэль Гросси,Сергей Вершинин,Мария Захарова,МИД России,МАГАТЭ,ООН,
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