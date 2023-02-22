Встреча Лаврова с Ван И вдохновила Захарову на шутку о Байдене

«Не знаю, что такого Сергей Викторович сказал Ван И, но я бы назвала эту фотографию "Ты, слышал, Байден сказал, что Запад нам не враг"», — такой комментарий опубликован под фото, где дипломаты жмут друг другу руки и смеются.