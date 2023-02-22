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2 часа назад

Россия намерена продолжать придерживаться ДСНВ

ТАСС

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Россия будет и далее придерживаться центральных количественных ограничений в рамках Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), а также соглашения об уведомлении о запусках баллистических ракет, на данном этапе этого достаточно для поддержания стратегической стабильности. Об этом заявил в среду журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Россия будет и далее придерживаться центральных количественных ограничений в рамках договора. Об этом вчера заявлено МИД России. Мы также будем соблюдать положения двустороннего советско-американского на тот момент соглашения 1988 года о взаимном уведомлении о пусках баллистических ракет. На данном этапе мы считаем: этого достаточно с точки зрения обеспечения предсказуемости, поддержания стратегической стабильности", - сказал он.

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"Все остальное зависит целиком от США, от того, какие они будут принимать решения, какой они будут проводить курс", - добавил дипломат.

Рябков указал, что Россия приняла решение о приостановлении договора по двум важным причинам: пренебрежение Вашингтоном своих обязательств, а также продолжающийся конфронтационный курс США в отношении РФ.

"Мы объяснили причину, по которой это решение было принято. Эти причины детальнейшим образом изложены, они охватывают очень широкий спектр вопросов, начиная от длительного пренебрежения существенными обязательствами со стороны Вашингтона. Другая еще более важная сторона этого вопроса связана с глубоко эскалационным курсом Вашингтона в отношении России. То, что происходит на Украине, свидетельствует об усиливающейся вовлеченности туда Вашингтона в качестве стороны конфликта. Мы говорим об этом американцам прямо и откровенно, вчера об этом было сказано послу. Эти две составляющие одного вопроса сделали невозможным сохранение нашего участия в договоре в прежнем режиме", - резюмировал замглавы МИД РФ.

21 февраля президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает свое участие в ДСНВ, но не выходит из него. Глава государства подчеркнул, что прежде, чем вернуться к обсуждению вопроса о продолжении работы в рамках договора, российская сторона должна для себя понять, как в ДСНВ будут учитываться арсеналы не только США, но и других ядерных держав НАТО - Великобритании и Франции.

Политика,Сергей Рябков,Владимир Путин,Федеральное Собрание России,МИД России,НАТО,
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