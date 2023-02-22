Медведев: Россию порвут на части, если она остановит СВО без победы

"Перефразируя известное выражение, Байден в Варшаве заявил: "Если Россия остановит свое вторжение, оно закончится прямо сейчас. Если украинцы перестанут защищаться - это будет концом Украины". Это рафинированное вранье. Правда совсем в другом", - написал Медведев. "Если Россия остановит СВО, не добившись победы, - России не будет, ее порвут на части. Если США перестанут поставлять оружие киевскому режиму - война закончится", - заявил российский политик.