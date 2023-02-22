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10 минут назад

Медведев заявил, что Россию порвут на части, если она остановит СВО без победы

ТАСС

Россия рискует быть разорванной на части, если остановит специальную военную операцию до того, как будет достигнута победа. Такое мнение в своем телеграм-канале в среду высказал замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя речь американского президента Джо Байдена, которую тот произнес накануне в Варшаве.

Медведев: Россию порвут на части, если она остановит СВО без победы
Фото: ТАССТАСС

"Перефразируя известное выражение, Байден в Варшаве заявил: "Если Россия остановит свое вторжение, оно закончится прямо сейчас. Если украинцы перестанут защищаться - это будет концом Украины". Это рафинированное вранье. Правда совсем в другом", - написал Медведев. "Если Россия остановит СВО, не добившись победы, - России не будет, ее порвут на части. Если США перестанут поставлять оружие киевскому режиму - война закончится", - заявил российский политик.

Политика,Видео,Джозеф Байден,Дмитрий Медведев,Совет безопасности РФ,
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