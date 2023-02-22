Медведев заявил о праве России применить ядерное оружие для защиты

Россия для своей защиты может применять любое оружие, включая ядерное. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в своем Telegram -канале.

«Ведь всем разумным силам очевидно, что если США хотят поражения России, то мы стоим на пороге мирового конфликта. Если США хотят поражения России, то мы вправе защищаться любым оружием, включая ядерное», — написал Медведев .

Политик напомнил слова президента Владимира Путина во время оглашения послания Федеральному собранию — глава государства заявил, что Россию невозможно победить на поле боя. По мнению Медведева, именно с этим связана приостановка участия России в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III).