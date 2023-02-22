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12 минут назад

В Кремле ответили на вопрос о решении Путина по участию в выборах

Мария Иванова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока неизвестно, когда Владимир Путин объявит о своих планах по президентским выборам 2024 года. Об этом сообщает ТАСС.

В Кремле ответили на вопрос о решении Путина по участию в выборах
Фото: ТАССТАСС

Пескова спросили, определился ли уже Путин с участием в выборах.

«А вы слышали, [чтобы было] заявление на этот счет? Я тоже [не слышал]», - ответил представитель Кремля.

Также Песков не смог назвать возможные сроки, в которые будет принято решение.

Поправки к Конституции дали действующему президенту право выдвинуть свою кандидатуру в 2024-м. Путин отмечал, что благодаря такой возможности чиновники будут работать, а не заниматься вычислениями преемника.

«Если этого не будет, года через два, а я знаю это по собственному опыту, вместо нормальной ритмичной работы на очень многих уровнях власти начнется рысканье глазами в поисках возможных преемников. Работать надо, а не преемников искать», - говорил президент.

Путин отмечал, что не исключает возможности снова стать кандидатом в президенты. В то же время он не раз подчеркивал, что «для себя еще ничего не решил».

Путин высказался о президентских выборах 2024 года

В послании Федеральному собранию в 2023 году Путин заявил, что выборы 2024-го пройдут в строгом соответствии с законом и с соблюдением всех демократических процедур.

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Федеральное Собрание России,
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